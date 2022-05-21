شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل 4 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم /السبت/ - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و851 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و381 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.