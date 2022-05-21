شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى إثر إطلاق مُستوطن النار عليه فى حى "الشيخ جراح" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بجروح، مساء اليوم /السبت/، إثر إطلاق مُستوطن النار عليه فى حى "الشيخ جراح"، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين مكونة من ستة أفراد اعتدوا على الشاب محمد اشتي بالحي؛ ما أدى الى إصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى "شعاري تسيدك".



وقال أقارب الشاب المصاب إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل العائلة الكائن في مخيم الصمود، وحاولوا اقتحام المنزل واعتدوا على قريبهم؛ ما أدى لإصابته بجروح لم تعرف العائلة حتى اللحظة أداة الاعتداء ولا طبيعة اصابته.