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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. إيقاف 8 بحارة إيرانيين بتهمة تهريب الديزل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022
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ضبطت قوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية الكويتية 8 بحارة إيرانيين، وأحالتهم إلى التحقيق على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من وقود الديزل على متن سفينة تم ضبطها اليوم السبت داخل المياه الإقليمية الكويتية.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن ”رجال خفر السواحل ضبطوا البحارة الإيرانيين، واعترفوا بشرائهم الديزل المهرب من الكويت لبيعه بإحدى دول الخليج المجاورة“.
وأوضحت المصادر بأنه ”تم توثيق اعترافات هؤلاء البحارة تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة والتحقيق معهم“.