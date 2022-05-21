الكويت.. إيقاف 8 بحارة إيرانيين بتهمة تهريب الديزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

ضبطت قوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية الكويتية 8 بحارة إيرانيين، وأحالتهم إلى التحقيق على خلفية قضية تهريب كميات كبيرة من وقود الديزل على متن سفينة تم ضبطها اليوم السبت داخل المياه الإقليمية الكويتية.

