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تسيير أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسيير أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم السبت، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في المملكة العربية .

 

وأقلعت رحلة شركة ”فلاي أديل“ المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس الماضي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.

 

وأفاد اسكندراني بأن ”غالبية“ طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن، التي كانت امرأة أجنبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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