تسيير أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم السبت، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في المملكة العربية السعودية.



وأقلعت رحلة شركة ”فلاي أديل“ المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس الماضي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.

وأفاد اسكندراني بأن ”غالبية“ طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن، التي كانت امرأة أجنبية.