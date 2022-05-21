شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. المستشار بهجت أحمد يحتفل بزفاف نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفل المستشار بهجت أحمد مساء الجمعة بزفاف نجله المستشار محمد بهجت على الأستاذة رضوي الطوخي، نجلة الأستاذ سعيد الطوخي، وشقيقة حاتم سعيد الطوخي، رئيس مجلس إدارة شركة سينج، في أجواء تملؤها السعادة والبهجة.



وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية ، وكل العاملين في الجريدة، بخالص التهنئة إلى المستشار بهجت أحمد، والعروسين وأسرتيهما، آملين أن يمنحهما الله السعادة، والذرية الصالحة.