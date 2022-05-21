شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 50 حافلة تصل مرفأ بيروت ضمن حزمة المساعدات الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مرفأ بيروت بلبنان باخرة CMA-CGM، حاملة على متنها 50 حافلة كدفعة أولى من المساعدات المقدمة من الدولة الفرنسية، ضمن مسار تحقيق خطة النقل العام، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

يستقبل الباخرة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه وسفيرة فرنسا آن جريو.

وسبق أن تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو للشعب اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، وكذلك دعمه بنصف مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا. وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر دعم لبنان بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للشعب.