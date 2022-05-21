شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير موقع الفجر المصرية يهنئ حاتم سعيد الطوخي بزفاف شقيقته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفل المستشار بهجت أحمد مساء الجمعة بزفاف نجله المستشار محمد بهجت على الأستاذة رضوي الطوخي، نجلة الأستاذ سعيد الطوخي، رئيس مجلس إدارة شركة سينج، في أجوء تملؤها السعادة والبهجة.



وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، وكل العاملين في الجريدة، بخالص التهنئة إلى حاتم سعيد الطوخي، رئيس مجلس إدارة شركة سينج، والعروسين وأسرتيهما، آملين أن يمنحهما الله السعادة، والذرية الصالحة.