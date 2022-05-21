شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الكويت: انتخابات المجلس البلدى 2022 مثال حى على وعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، أن انتخابات المجلس البلدي 2022 ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب، ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم. وفق "القبس".

جاء ذلك خلال متابعة الشيخ أحمد النواف لسير العملية الانتخابية للمجلس البلدي وخطط تأمين المقار الانتخابية وانتشار رجال الأمن لفرض السيطرة الأمنية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، حيث اطمأن على الإجراءات والتسهيلات والجهود المبذولة للتيسير على الناخبين والناخبات في الادلاء بأصواتهم.

وأكد الشيخ أحمد النواف «حرص القيادة السياسية الحكيمة على أن تتواءم انتخابات المجلس البلدي مع عمق جذور المسيرة الديمقراطية الكويتية» مضيفاً أن «العرس الديمقراطي تجسيد عملي لقيم التلاحم والتعاون المستمدة من ميراثنا الحضاري».

وأشاد بمنظومة التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل وجميع الوزارات والجهات ذات الصلة للخروج بالعملية الانتخابية بالصورة التي تتناسب والديمقراطية الكويتية.

وتمنى للمرشحين التوفيق والسداد في خدمة المواطنين، مؤكداً تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية للتيسير على الناخبين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.