شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يستعرض تفاصيل إطلاق منتدى التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مؤتمر صحفى موسع عقد اليوم بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، استعرض عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، التفاصيل الخاصة بإطلاق منتدى التكامل الاقتصادى العربى المقرر عقده يوم الاثنين القادم وحتى الأربعاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأوضح العسومى أن هذا المنتدى سيطالب حكومات الدول العربية باتخاذ خطوات جادة وحقيقية على أرض الواقع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، الذي بات ضرورة ملحة تفرضها تحديات الواقع الراهن ، مناشدا كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل العربي المشترك في جميع مجالاته، لكي يتخذوا كل ما يمكنهم القيام به من أجل الدفع بمسيرة التكامل الاقتصادى العربى، وخاصة ما يتعلق بتيسير التبادل التجارى ورفع معدلات التجارة البينية العربية.

وقال رئيس البرلمان العربى إن تنظيم هذا الملتقى في جمهورية مصر العربية يأتي امتداداً لدورها الرائد في دعم العمل العربي المشترك بقيادة صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الداعم بكل قوة لكل ما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك، ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن في كافة المجالات.

وأوضح "العسومي" أن البرلمان العربي حرص على تنظيم هذا المنتدى بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية انطلاقاً من المسئولية القومية تجاه الشعب العربي، وإعادة الزخم من جديد لقضية التكامل الاقتصادي العربي، باعتبارها طوق نجاة رئيسي في التصدي لما يواجهه العالم العربي من تحديات اقتصادية.