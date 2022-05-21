شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية: لم نسجل أى إصابات بمرض جدرى القردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل أى حالة فى المملكة مصابة بمرض جدرى القردة، الذى ظهرت إصابات به فى دول أوروبية وشمال أمريكا، بعدما كان مستوطنا فى دول إفريقية لأكثر من 50 عاما، وأشارت الصحة إلى "جاهزيتها التامة للرصد والتقصى والتعامل مع الحالات فى حال ظهور أى حالة لا قدر الله"، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

ولفتت انتباه السعوديين "إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، كما أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبهبها والمؤكدة، والتعامل معها والتقصى الوبائى للمخالطين".

وبينت أن "برنامج اللوائح الصحية الدولية في السعودية على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أى مستجدات حول المرض أو رصد أى حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأى حالات ترصد فى السعودية".

وحثت الوزارة الجميع على "الحرص باتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج السعودية التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة فى الدول التى تم رصد المرض فيها".