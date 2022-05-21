شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: نوفر الإمكانيات لضمان مشاركة المواطنين بالخارج في الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استعداد الوزارة التام لتوفير كل الامكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتأمين أفضل الظروف لنجاح عملية الاستفتاء على الدستور والاستحقاق الوطني الهام المقرر في 25 يوليو القادم وضمان مشاركة الجاليات التونسية بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم السبت، مع وفد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة، ويأتي هذا اللقاء في إطار إحكام التنسيق بين الوزارة والهيئة من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء الشعبي على الدستور.

وقدم فاروق بوعسكر مقترحات الهيئة بخصوص الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بالاستفتاء، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال الفترة المقبلة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية بالخارج.