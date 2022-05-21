شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة قاتلي الفلسطينيين ومحاسبتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية ، اليوم السبت ، المجتمع الدولي إلى إدانة قاتلي الفلسطينيين ومحاسبتهم.



وأضاف اشتية، في بيان صحفي، أن المُحتلين لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهل جنين، والتي كان آخرها قتل الفتى أمجد الفايد (17 عامًا)، وإصابة فتى يبلغ من العمر (18 عامًا) برصاصة في البطن فجر السبت.



وحذر اشتية من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم المُتكررة، مُتقدمًا إلى أسرة الشهيد وأهالي جنين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتمنى اشتية الشفاء العاجل للمُصاب.