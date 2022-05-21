16 دولة.. السعودية تمنع سفر مواطنيها إليهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أعلنت السلطات السعودية، السبت، منع سفر مواطنيها إلى 16 دولة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات أن الدول هي: تركيا وسوريا ولبنان وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا والكونغو وليبيا وإندونيسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام وأرمينيا.

وأكدت أن شروط سفر المواطنين للخارج أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.