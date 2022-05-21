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16 دولة.. السعودية تمنع سفر مواطنيها إليهم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 16 دولة.. تمنع سفر مواطنيها إليهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

 

أعلنت السلطات السعودية، السبت، منع سفر مواطنيها إلى 16 دولة، بسبب .

وقالت السلطات أن الدول هي: تركيا وسوريا ولبنان وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا والكونغو وليبيا وإندونيسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام وأرمينيا.

وأكدت أن شروط سفر المواطنين للخارج أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر إلى دول .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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