ميزة جديدة في تطبيق واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يطوِّر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» ميزة تقنية جديدة تمكِّن مستخدميه من المغادرة بصمت من المجموعات.



وتهدف المنصة من الميزة الجديدة إلى جعل نظام المراسلة الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام، وذلك حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإخباري نقلا عن «WABetaInfo».

وسيتمكن مديور المجموعة فقط، بالاعتماد على الميزة الجديدة، من معرفة من يغادر المجموعة، فيما لن يستطيع الآخرون ذلك.

ولا تزال الميزة الجديدة قيد التطوير حتى الآن، وليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية، بل من المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي على «أندرويد» و«آي أو إس».