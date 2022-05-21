صحيفة: تويتر تعلق حساب منصة ترامب "الحقيقة الاجتماعية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشارت صحفية "نيويورك بوست"، إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية أغلقت حسابا كان يشارك فقط في نشر مشاركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شبكة "الحقيقة الاجتماعية" التي أسسها.



وذكرت الصحيفة في خبرها، أنه "تم حظر الحساب بعد أيام قليلة من إنشائه، حيث تظهر التغريدات المؤرشفة أنه لم يكن هناك سوى مشاركات ترامب".

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق في أكتوبر 2021، عن إنشاء مجموعة "TMTG" الإعلامية، والتي ستطور شبكة اجتماعية جديدة تحت قيادتها تسمى "Truth Social – الحقيقة الاجتماعية"، وستكون نتيجة اندماج بين "Digital World Acquisition Group" وهياكل وسائل الإعلام الخاصة بترامب.

وفي الأسابيع الأخيرة من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، حرم ترامب من فرصة الكتابة على "تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام" بعد وقت قصير من محاولة أنصاره منع الكونغرس الأمريكي من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي فاز بها الرئيس الحالي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

من جهته، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والذي اشترى موقع "تويتر" مطلع الشهر الجاري، إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستتاح له الفرصة للعودة إلى هذه الشبكة الاجتماعية".