الارشيف / اخبار الخليج

كل ما تريد معرفته حول حاسب Realme اللوحي الجديد المنافس لحواسب سامسونغ وهواوي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول حاسب Realme اللوحي الجديد المنافس لحواسب سامسونغ وهواوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت Realme منذ مدة حاسبا لوحيا بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، لتنافس فيه أحدث حواسب سامسونغ و هواوي من نفس الفئة.

 

ويأتي حاسب Realme Pad Mini الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج، أبعاده (211.8/124.5/7.7) ملم، وزنه 327 غ.

 

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 179 شمعة/م تقريبا.

 

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

 

أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وتصور فيديوهات FHDبمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

 

وجهزته Realme بمنفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا