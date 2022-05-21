كل ما تريد معرفته حول حاسب Realme اللوحي الجديد المنافس لحواسب سامسونغ وهواوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت Realme منذ مدة حاسبا لوحيا بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، لتنافس فيه أحدث حواسب سامسونغ و هواوي من نفس الفئة.



ويأتي حاسب Realme Pad Mini الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج، أبعاده (211.8/124.5/7.7) ملم، وزنه 327 غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 179 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وتصور فيديوهات FHDبمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وجهزته Realme بمنفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 6400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.