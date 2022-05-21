شركة آبل تطلق تحديثات جديدة لأنظمة هواتفها وحواسبها اللوحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت آبل عن إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة iOS 15 وiPadOS 15 المخصصة لهواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية.



وتبعا لآبل فإن تحديثات iOS 15.5 وiPadOS 15.5 حملت معها استقرارا أكبر في عمل أنظمة التشغيل للهواتف والحواسب المحمولة، كما صححت بعض الأخطاء البرمجية التي أثرت على عمل تلك الأجهزة، وجاءت ببعض ميزات الأمان الإضافية التي تحافظ على سرية بيانات الأجهزة.

ومع إصدار iOS 15.5 الجديد باتت محفظة Wallet الإلكترونية في هواتف آيفون تتيح لمستخدمي خدمة Apple Cash إمكانية إرسال أو طلب الأموال من بطاقاتهم المصرفية المرتبطة بالخدمة.

كما حمل التحديث لتطبيق Podcasts إعدادات جديدة تمكن مستخدم آيفون من الحد من الحلقات المخزنة في التطبيق وحذف الحلقات القديمة تلقائيا.

ومع تحديث iPadOS 15.5 الجديد أيضا حصلت حواسب آيباد على ميزة تساعد على استخدام هذه الحواسب مع حواسب Macبوقت واحد والتحكم بجهازين عبر فأرة ولوحة مفاتيح واحدة.

وأشارت آبل إلى أن حجم تحديث iOS 15.5 يبلغ 700 ميغابايت تقريبا، ويمكن لأصحاب هواتف آيفون تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف، ومن ثم خيار "تحديث برنامج التشغيل".