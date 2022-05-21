شركة "سبيس إكس" أطلقت 53 قمرا صناعيا جديدا إلى مدارات الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح إطلاق 53 قمرا من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.



وجاء في بيان صادر عن الشركة "صباح الأربعاء 18 مايو الجاري انطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا صاروخ من نوع Falcon 9 حاملا على متنه 53 قمرا من أقمار Starlink، الصاروخ بتمام الساعة 6:59 بالتوقيت المحلي (13:39 بتوقيت موسكو)".

وأضاف البيان "بعد دقائق من بدء الإطلاق وصل الصاروخ إلى المدار المطلوب وانفصلت عنه الأقمار وعادت مرحلته الأولى نحو الأرض وهبطت على منصة عائمة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، المرحلة الأولى من هذا الصاروخ كانت قد استخدمت سابقا في 4 عمليات إطلاق فضائي".

وتخطط شركة"سبيس" إكس بشكل عام لإطلاق نحو 11000 قمر صناعي من أقمار Starlink لتكوين شبكة من هذه الأقمار هدفها تأمين الإنترنت العالي السرعة للعديد من مناطق الأرض، ومنذ مايو 2019 نجحت الشركة بإطلاق 2653 قمرا، وتؤمن هذه الأقمار حاليا خدمات الإنترنت في مناطق بأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.