أعراض تدل على الإصابة بحساسية الهستامين.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن حساسية الهستامين تعني عدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون "هستامين" بسبب خلل في وظيفة الإنزيم "ديامين أوكسيديز".



وأضافت الجمعية أن أعراض حساسية الهستامين تتمثل في آلام البطن المتكررة والانتفاخ والإسهال والصداع والشعور بسخونة الجسم واحمرار الوجه والطفح الجلدي والحكة.

وتظهر هذه الأعراض بعد دقائق أو ساعات قليلة من تناول الأغذية المسببة لحساسية الهستامين والمتمثلة في الجبن والأسماك المعلبة والنقانق والشاي الأسود والفواكه الحمضية والمكسرات وجنين القمح.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، التي يمكن مواجهتها من خلال العلاج الدوائي وتعديل النظام الغذائي.