دراسة: تناول التوت البري كل يوم يحسن الذاكرة ويقي من الخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

خلصت دراسة جديدة أجريت في جامعة إيست إنجيلا، إلى أن تناول وعاء صغير من التوت البري كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من الخرف ويحسن الصحة الإدراكية للإنسان.



أجرى العلماء الدراسة على مجموعة من كبار السن الأصحاء مؤلفة من 60 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً،، حيث تم إعطاء نصفهم 100 غرام من مسحوق التوت البري المجفف كل يوم لمدة 12 أسبوعاً، في حين لم يتناول النصف الآخر التوت البري.

وأظهرت اختبارات الدم وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، بأن الأشخاص الذين تناولوا التوت البري كان لديهم تدفق دم أفضل إلى أجزاء مهمة من الدماغ، وتمتعوا بذاكرة أفضل بعد 12 أسبوعاً من بدء الدراسة، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا التوت البري.

إضافة إلى ما سبق، أظهرت النتائج، بأن الأشخاص الذين تناولوا التوت البري كانت لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول السيء بنسبة 9%، مما قد يساهم جزئياً في تحسين مقدرات الدماغ والإدراك.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ديفيد فوزور: "أظهرت النتائج انخفاضًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول الضار LDL والتي تساهم في تصلب الشرايين نتيجة تراكم اللويحات في البطانة الداخلية للشريان."

ويوصي الأطباء بتناول التوت البري نيئاً أو ممزوجاً مع أطعمة أخرى بدلاً من تناوله على شكل عصير، لأنه العصير غالباً ما يكون محملاً بكميات كبيرة من السكر، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.