هكذا تؤثر حمية "كيتو" على الكولسترول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يأكل من يتبعون حمية "كيتو" كميات كبيرة من الدهون وكميات معتدلة من البروتين وكميات قليلة من الكربوهيدرات، وتشير بعض الأدلة إلى أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على مستويات الكولسترول.



وتوصي حمية "كيتو" بأن تمثّل الدهون المصدر الرئيسي للطاقة، بنسبة بين 55 إلى 60% من إجمالي المغذيات في اليوم. بينما تمثّل حصة البروتين اليومية بين 30 و35% من إجمالي المغذيات، والكربوهيدرات من 5 إلى 10%.

وقد وجدت بعض الدراسات أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول الجيد، ويرفع مستويات الكولسترول الضار. ولهذا السبب، قد لا يكون نظام كيتو الغذائي مناسباً للجميع.

ولاحظت دراسات أنه عندما يستهلك الناس كميات قليلة من الكربوهيدرات، ينتج الكبد كمية أقل من الدهون الثلاثية، والتي قد تشارك في رفع مستويات الكولسترول الحميد.

وعلى الرغم من أن حمية "كيتو" تساعد على خفض الوزن، إلا أن الدراسات التي أجريت خلال أسابيع وبحد أقصى 6 أشهر بيّنت أنها ترتبط بزيادة نسبة الكولسترول في الدم وليس خفضه، وليس معروفاً تأثير الحمية على المدى الطويل.

وتنصح توصيات التغذية الأشخاص الذين لديهم نسبة كولسترول مرتفعة في الدم بعدم اتباع نظام "كيتو" الغذائي.

ولزيادة نسبة الكولسترول الجيد، والذي يقوم بطرد الكولسترول الضار، تناول المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والهليون والأسماك الدهنية.