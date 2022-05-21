تقارير: عقار "باكسلوفيد" لا يمنع تماماً الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت تقارير طبية حديثة إن عقار "باكسلوفيد" الذي يُعطى مدة 5 أيام للمرضى المعرضين لخطر مضاعفات كورونا، لا يمنع عودة الفيروس بعد انتهاء العلاج به.



ويُذكر أن دولاً عدة أجازت استخدام العقار لأنه يخفض خطر الدخول إلى المستشفى والوفاة بمضاعفات الفيروس.

وقال الأطباء إن الذين حصلوا على "باكسلوفيد" قد يعدون غيرهم بعد تناوله.

وحصل "باكسلوفيد" الذي أنتجته شركة فايزر على الموافقة النهائية في العام الماضي، لأنه أحد أكثر الأدوية فاعلية مع المرضى الذين يعانون من ضعف شديد، بسبب السرطان، أو السمنة، أو ضعف المناعة، أو الشيخوخة، وقدرت التجارب أن نسبة فاعليته 88%.

وحسب موقع "نيو ساينتست"، أظهرت التقارير السريرية أن بعض المرضى يتعرضون لارتداد فيروسي بعد الأيام الـ 5 من العلاج بـ "باكسلوفيد"، ما يعني أنه لا يستأصل الفيروس من الجسم.

لكن وفق للتقارير السريرية فإن ذلك لا يقلل من أهميته، إذ لم تسجل أي وفاة، بعد الارتداد.