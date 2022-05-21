أبوظبي للصحة العامة يعمم على المنشآت الصحية.. للإبلاغ عن الاشتباه في جدري القردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شدد مركز أبوظبي للصحة العامة على التنسيق المستمر مع الجهات الصحية في الدولة، لتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة من الأمراض المعدية.



وفي هذا الصدد أصدرت دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة تعميماً لجميع المنشآت الصحية بضرورة الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة، حسب النظام المتبع وأخذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة، لاكتشاف الحالات.

يذكر أن فيروس جدري القردة، مرض حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان بسبب أحد فيروسات الجدري، في الغابات الماطرة وسط وغرب أفريقيا، واكتشفت أول إصابة بشرية به في إفريقيا في 1970.

وينتقل الفيروس عند المخالطة المباشرة لسوائل الحيوانات أو دمائها، ويعتبر الانتقال من إنسان إلى آخر محدوداً، وقد يصاب الإنسان بالعدوى عند التعرض للجزيئات التنفسية التي تستدعي فترات طويلة من التواصل المباشر مع المصاب، أو بملامسة أسطح ملوثة بسوائل المريض.

ويبدأ المرض بأعراض عامة منها الحمى، وآلام العضلات، والصداع، وانتفاخ الغدد اللمفاوية، ثم يظهر الطفح الجلدي الذي يبدأ في الوجه، ثم في أجزاء الجسم الأخرى، وتتراوح حضانة المرض بين 6 أيام و16 يوماً، وتدوم أعراضه بين 14 و21 يوماً.