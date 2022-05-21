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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصميم ساعة أبل series 8 المنتظرة.. مفاجأة ينتظرها عشاق التفاحة

السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

من الإصدارات المرتقبة التي تستعد أبل لطرحها هذا العام، الجيل الجديد من ساعتها الذكية Series 8.



ونجح موقع "أبل دبليو دي" في الحصول على لقطات مسربة تكشف للمرة الأولى عن تصميم الساعة الجديدة، نقلا عن ShrimpApplePro.

والتصميم يوضح أن الساعة ستطرح بزجاج خارجي مسطح، في محاولة من أبل لجذب المستخدمين المفضلين لهذا النوع من شاشات الساعات.

ذلك بالإضافة لعدد من التطبيقات والتحسينات التقنية التي ستركز عليها أبل في التسويق لساعتها الجديدة، تشمل تطبيق لمتابعة مؤشرات القلب، و خاصية لمتابعة درجة حرارة الجسم.

من المتوقع أيضاً أن تأتي الساعة بخاصية توفير الطاقة لتحسين عمر البطارية.

خاصية جديدة لأول مرة

وتستمر التوقعات الطموحة بشأن إماكانيات ساعة أبل المقبلة Series 8 في الظهور، وفق عدد من الخبراء الموثوقين.

وبحسب موقع apple-wd، يقول الخبير "مينج تشي كيو" إن الساعة يمكن أن تدعم ميزة قياس حرارة الجسم للمرة الأولى.

تلك الميزة التي طالما أشار الخبراء لصعوبة توفرها في ساعات أبل في الوقت الراهن، غير أنها على ما يبدوا تقترب من الوصول عبر ساعة أبل المقبلة، التي يكشف عنها في الربع الثالث من 2022 حسب التكهنات.

الاتصال بالقمر الصناعي

في الوقت نفسه أفادت تقارير جديدة بأن هذه ميزة اتصال ساعة أبل بالقمر الصناعي تقترب من الوصول ولكن عبر الإصدار القادم من ساعة أبل الذكية، بالإضافة لإصدار آيفون 14 المنتظر.

وخاصية اتصال أجهزة أبل بالقمر الصناعي ليست بالشيء الجديد، حيث سبق أن انطلقت الشائعات التي تمهد لوجودها عبر iPhone 13 العام الماضي.

ووفق الخبير الموثوق "مارك جورمان"، هذه الميزة التي ترقبها المهتمون بأحدث ما تقدمه أبل، ستصل ضمن أجهزة أبل المنتظرة هذا العام أو خلال عام 2023 المقبل.

وستأتي هذه الميزة الاستثنائية عبر شراكة بين أبل والشركة الشريكة لها فيما يخص تقنيات الفضاء، Globalstar Inc.

وخلال شهر فبراير الماضي، سبق أن أعلنت شركة Globalstar Inc، عن أنها توصلت إلى اتفاق لشراء 17 قمراً صناعياً جديداً للمساعدة في تشغيل خدمات الأقمار الصناعية المستمرة لأجهزة ذكية.

هذه الخدمة ذكرت الشركة أنها ستوفرها لعميل، لم تعلن عن اسمه، مقابل عقد شراكة بقيمة مئات الملايين.

ومن المتوقع أن تصدر أبل خلال العام الجاري ثلاث ساعات ذكية جديدة.