شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يطلب من الحكومة الاستمرار فى عملها وميقاتى يدعو الوزراء لتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الحكومة الاستمرار فى عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، جاء ذلك في تصريحات له عقب الاجتماع الأخير للحكومة قبل تحولها لمهام تصريف الأعمال.

وأضاف أنه خلال اجتماعه برئيس الجمهورية قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم أبلغه بأنه بموجب المادة 69 من الدستور فان الحكومةَ ستدخل منتصف ليل غد في مرحلة تصريف الاعمال.



ووجه ميقاتى الشكر للرئيس عون على التعاون الذي حصل بينهما وعلى دعمِه، موجهًا التقدير للوزراء، مؤكدًا أنهم عملوا كفريق واحد بروح عالية من المسؤولية الوطنية.



وأوضح أن كل وزير قام بواجباته فى وزارته بالأمكانات والظروف المتاحة، ودعاهم إلى الاستمرار فى الأعمال المطلوبة منهم لتسيير شؤون المواطنين ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة يوميًا.



وحيا ميقاتى الموظفين والإداريين الذين يواظبون رغم الصعوبات والامكانات على تسيير شئون الإدارة، بكل ضمير حى ومهنية.



كما وجه الشكر لمجلس النواب الذي تنتهي ولايته غدًا ورئيسه نبيه بري على التعاون الذي اتسمت به العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي، متقدمًا بالتهنئة للنواب الجدد ومتمنيًا الإسراع في الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت.



وشدد ميقاتي على أن التحديات التي تواجه لبنان تتطلب ادارة قوية وتعاونا من كل الاطراف، وعدم التأخير في بت الملفات، لأن الوقت لم يعد متاحا لأي تأخير، مشددا على أن التاخير كلفته عالية على لبنان واللبنانيين.