واشنطن تؤكد استمرار الدعم للجيش اللبنانى لتمكينه من حفظ الأمن والاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، استمرار الدعم الأمريكى للجيش اللبنانى لتمكينه من القيام بدوره فى حفظ الأمن والاستقرار فى لبنان.

جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاءه اليوم برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، فى قصر بعبدا بحضور السفيرة الأمريكية فى بيروت دوروثى شيا، وذلك بمناسبة تولى الجنرال كوريلا مهام منصبه الجديد كقائد للقيادة الوسطى الأمريكية، حيث تأتى الزيارة ضمن جولة على الدول التى تشملها مهماته.



وتناول اللقاء بحث التعاون القائم بين الجيشين الأمريكى واللبنانى، حيث أكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبنانى لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار فى لبنان.



وتمنى الرئيس عون للجنرال الأمريكى التوفيق فى مهماته الجديدة، خصوصًا وأنها تشمل 21 دولة فى منطقة هى الأقل استقرارًا، مشيدًا بالدور الذى يلعبه الجيش الأمريكى فى مساندة القوى العسكرية اللبنانية.



وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة الأمريكية عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للتوصل إلى حل فى موضوع الترسيم، متمنيًا أن يعاود مساعيه خصوصًا بعدما تم إنجاز الانتخابات النيابية.