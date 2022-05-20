شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الدولة الليبى يرجح التوافق على القاعدة الدستورية فى القريب العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب شعبان أبو ستة رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبى فى اجتماعات المسار الدستورى فى القاهرة، بالشكر والتقدير إلى مصر حكومة وشعبا على استضافة اجتماعات المسار الدستورى، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مستشارة الأمين العام ستيفانى وليامز بجمع الأطراف ودعم الاجتماعات.

وشكر النائب شعبان بو ستة في كلمته بالاجتماعات الختامية لاجتماعات المسار الدستوري بالجهد الكبير لوفدي مجلس النواب والدولة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينتظر تحقيق توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حوار المسار الدستوري، موضحا أنه سيتم التوافق حول مواد الدستور باعتباره القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

أوضح أن ليبيا تعاني من الانقسام خلال الفترة الراهنة ونحتاج إلى توحيد بلادنا للوصول لغد أفضل، متوجها بالشكر لوفدي مجلس النواب والدولة الليبيين في جهودهم لدفع التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة، مرجحا أن يتم التوافق في القريب العاجل على القاعدة الدستورية.