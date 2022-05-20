شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يُلغى اللجنة القضائية للفصل فى المنازعات بمؤسسة دبى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /20/ لسنة 2022 بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل فى المُنازعات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالى لمؤسسة دبى العالمية والشركات التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ونصّ المرسوم على أن تُلغى اللجنة القضائية الخاصة المُشكّلة بمُوجب المرسوم رقم /57/ لسنة 2009، على أن تُقيّد لدى المحاكم المُختصّة جميع الدعاوى والطلبات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.

ووفقاً للمرسوم، تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تُحال جميع الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحُكم بات خلال المُهلة المُشار إليها إلى المحاكم المُختصّة، وذلك طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.