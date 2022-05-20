شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من سنة.. ولى عهد دبى يحتفل بأول عيد ميلاد لتوأمه راشد وشيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد الأول لتوأمه راشد وشيخة، اللذان ولدا يوم 20 مايو من العام الماضي، متمنيا لهما عاما سعيدا هما وكل أطفال العالم.

ونشر ولي العهد، عبر حسابه على انستجرام، صورة مع توأمه وهو يحملهما على يديه عقب ولادتهما العام الماضي، صحبها بتعليق: "صورة من سنة.. الله يحفظ ويبارك لكم في عيالكم إن شاء الله"، مضيفا: "يبدو أنه تم التقاط هذه الصورة بالأمس فقط، لقد مر عام واحد اليوم، عيد ميلاد سعيد راشد وشيخة ولكل أطفال العالم".



الشيخ حمدان مع توءمه راشد وشيخة

ورزق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العام الماضى، بتوأم "ولد وبنت"، حيث كشف عن صورة تجمعه مع أبنائه عبر إنستجرام وهو يحمل كل واحد منهم في يد، ليكتفى بكتابة تعليق - آنذاك - قال فيه: "لله الحمد والمنة"، مضيفاً قلب باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق، وقر الشيخ حمدان تسمية أطفاله "راشد وشيخة".

وحينها أهدى النجم الأمريكى العالمى ويل سميث، هديتين لولى عهد دبى الشيخ حمدان بهذه المناسبة، ونشر ولى العهد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة الهديتين، وأيضا صورة للنجم العالمى مع الهدايا المهداة لولى العهد، صحبها بتعليق: "شكرا لك ويل سميث".

وتزوج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في مايو 2019، في حفل زفاف مشترك، مع أشقائه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.