شكرا لقرائتكم خبر عن عون فى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبنانى: الانتخابات جرت فى ظروف مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار رئيس لبنان العماد ميشال عون، في مستهل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت، اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أن "الانتخابات تمت في ظروف مقبولة رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها"، داعيا وزارة الداخلية والبلديات الى "نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأشاد الرئيس عون بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، شاكرا رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه.

وقد انعقد مجلس الوزراء اللبنانى في جلسته الأخيرة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 133 بندا أبرزها تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم ، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدات.