شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان لبنان يعزى العراق فى وفاة الشاعر مظفر النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعث رئيس برلمان لبنان نبيه برى، برقية لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، معزياً في رحيل الشاعر الكبير مظفر النواب، وقال برى فى برقيته: "ترجل عن صهوة القصيدة ويبقى لسان حالنا يردد معه القدس عروس عروبتنا ". وفق بيان لبرلمان لبنان.

وأضاف :"باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني نتقدم من سيادتكم ومن الشعب العراقي الشقيق ومن مثقفي العراق والوطن العربي بأحر التعازي برحيل الشاعر مظفر النواب الذي يغمض عينيه اليوم مترجلاً عن صهوة القصيدة ليبقى لسان حاله لسان حالنا يردد معه ... القدس عروس عروبتنا" .

واختتم تعازيه قائلا:"رحم الله شاعر الرافدين شاعر القضايا العربية الملتزم بالعروبة والأرض والانسان ، نسأل الله للراحل الكبير الرحمة ولذويه ومحبيه وللعراق حكومة وشعباً الصبر والسلوان ودوام التقدم والازدهار" .