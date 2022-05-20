شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان لبنان يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة آخر مستجدات الأوضاع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس برلمان لبنان نبيه برى، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان ​يوانا فرونتسكا​، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وفق بيان لمجلس نواب لبنان.

كما التقى برى مع سفير استراليا اندرو بارنز في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة أيضا كانت مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين .