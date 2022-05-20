شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: زائر غير مؤمن في تطبيق توكلنا لحاملى تأشيرة الزيارة يعامل كغير محصن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق "توكلنا" بالمملكة العربية السعودية، أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق، يتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم، والمستثنين، والقادمين من الخارج. وفق"عكاظ".

وأكد «توكلنا»، أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق «محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية»، يكون من قبل وزارة الصحة، أما تعديل الحالة «مستثنى - زائر خليجي»، و«مستثنى - زائر بتأشيرة حكومية» يكون من قبل «توكلنا»، وتعديل الحالة «زائر مؤمن، زائر غير مؤمن» يكون من قبل مجلس الضمان الصحي.

ونوه «توكلنا» إلى أن الحالة الصحية «زائر غير مؤمن» توضح أن المستفيد زائر من خارج السعودية وليس لديه تأمين فعّال، مضيفا أن «زائر غير مؤمّن» تتم معاملته معاملة غير المُحصَّن.