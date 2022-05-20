شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل مسئول زرع الألغام فى حركة الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الجيش الصومالي، عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والذي كان مسؤولاً عن الألغام، بينما كان متوجها إلى مقديشو، في عملية عسكرية.

واعترف المتهم بانتمائهم لميليشيات الشباب الإرهابية وتنفيذه تفجيرات في مناطق جنالي وبارطيري وزبيب وأفغويي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين أبرياء.

ونفذت القوات الخاصة العملية العسكرية المخططة في عدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى.

وكثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة.