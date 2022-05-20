التضخم فى لبنان يرتفع أكثر من 18% خلال الربع الأول من العام

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الإحصاء المركزى فى لبنان، أن تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022، بلغ 18,54%.

وأوضحت الإدارة أن مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر أبريل الماضي، سجل ارتفاعا وقدره 7.10 % بالنسبة لشهر مارس 2022، كما سجل المؤشر ارتفاعا قدره 206,24% بالنسبة للشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا في كافة المحافظات اللبنانية، وأتى على الشكل التالي: ارتفاع في محافظة بيروت وقدره 5,76%، ارتفاع في محافظة جبل لبنان وقدره 6,31%، ارتفاع في محافظة الشمال وقدره 9,98%، ارتفاع في محافظة البقاع وقدره 7,41%، ارتفاع في محافظة الجنوب وقدره 6,69%، ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 7,37%.