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النايض يبحث مع ستيفانى وليامز مستجدات الأزمة الليبية

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القاهرة - سامية سيد - التقى صباح اليوم الجمعة، المترشّح الرّئاسي عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيا، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

 

وأكد تكتل احياء ليبيا في بيان له، أن الطرفان ناقشا خلال هذا اللقاء المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

 

كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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