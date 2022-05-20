شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن ضد كورونا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الموريتاني، المختار ولد داهي، إنه جرى تطعيم 567 ألفا و330 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أسبوع، وهو معدل يفوق المستهدف تطعيمه بنسبة 107%.

وأضاف الوزير الموريتاني - في مؤتمر صحفي في نواكشوط - أنه جرى تطيعم 274 ألفا و926 شخصا بالجرعة الأولى، و219 ألفا و182 بالجرعة الثانية.

وأشار إلى أن هذه النسبة التي تم تحقيقها خلال هذا الأسبوع غير مسبوقة خلال جميع الحملات السابقة، مضيفا أن هذه النتائج شجعت على تمديد حملة التطعيم ثلاثة أيام.