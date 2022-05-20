شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: توقيف 3 أشخاص شاركوا فى مسيرات بشعارات طائفية فى الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف ثلاثة أشخاص شاركوا في "مسيرات الدراجات النارية التي جابت الضاحية الجنوبية وأطلقت شعارات مذهبية وطائفية".

وقال الجيش اللبناني في بيان إن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – بعبدا أوقفت المدعو (ش.ر) من الجنسية الجزائرية وفي منطقة حي السلم – بعبدا المواطنَين (ح.م) و(ع.ن) لمشاركتهم في مسيرات الدراجات النارية التي جابت الضاحية الجنوبية وأطلقت شعارات مذهبية وطائفية".

وأضاف الجيش في البيان عبر "فيسبوك" أن الموقوف الأول "أقدم على إطلاق النار أثناء تلك المسيرات بتاريخي ١٦و17 من الشهر الحالي، إضافة إلى تعاطي المخدرات والإتجار بالأسلحة والمشاركة في أحداث الطيونة، وضُبط بحوزته مسدسان حربيان وذخائر حربية. كما ضبط بحوزة الثالث مسدس حربي".

وأشار البيان إلى أن "المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".