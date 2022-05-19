شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 مهاجرين وفقدان 10 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رويترز للأنباء مصرع 4 مهاجرين وفقدان 10 في غرق قارب قبالة سواحل تونس.

يذكرأن، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأسبوع الماضى، انتشال 3 جثث لمجتازين أفارقة وإنقاذ 248 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة من بينهم 8 أشخاص يحملون الجنسية التونسية تعرض مركبهم للغرق أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود البحرية.

وذكر بيان صادر، عن الداخلية التونسية أنه تم انتشال جثث 3 أشخاص يحملون جنسيات أفريقية بعد تعرض مركبهم للغرق بسواحل العوابد حبنيانة، فضلاً عن إنقاذ 248 شخصًا من بينهم 8 تونسيين وحجز 4 مراكب و3 محركات بحرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات الحرس الوطني بمدينة صفاقس تمكنت أيضًا من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه الوقائع.