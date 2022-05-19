شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب السعودية ممثلاً عن المجموعة العربية فى مجلس منظمة "الإيكاو" بالفئة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المملكة العربية السعودية بالإجماع فى انتخابات مجلس الإيكاو؛ لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدنى الـ27 التى عُقدت اليوم فى العاصمة المغربية الرباط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التى طلبت الترشح عبر المجموعة العربية فى انتخابات منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو)،التي ستجرى في أثناء أعمال الجمعية العمومية, وستعقد خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022م بمقر المنظمة بمدينة مونتريال بكندا.



وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني عن سعادته بفوز المملكة لتكون ممثلةً عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس منظمة "الإيكاو" بالفئة الثانية.



وعبَّر الوزير الجاسر عن شكره للقيادة الرشيدة ؛ نظير ما يجده قطاع الطيران المدنى فى المملكة من دعم لا محدود، مؤكداً أن الفوز يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمى، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوى؛ والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي؛ كما نوه معاليه بنتائج مؤتمر مستقبل الطيران الذي عُقد الأسبوع الماضي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ؛ مؤكداً أن نتائج المؤتمر ستنعكس إيجابًا على قطاع الطيران على المستويين العربي والعالمي.



واختتم معاليه كلمته بأن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين؛التي تسعى على الدوام لتعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص،والدولي بشكل عام.



الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو تحرص على دعم وتأييد دول الأقاليم الأخرى من خلال المنظمات الإقليمية لكل كتلة, ويجرى عادة الاتفاق بين المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمات الإقليمية الأخرى على تبادل الدعم فيما بينها.