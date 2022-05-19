شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن أسير فلسطينى بعد اعتقال دام 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني عرفات نوفل، من قرية رأس كركر غرب رام الله، بعد انتهاء فترة حبسه التى وصلت إلى 14 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تقدمت والدة الأسير الفلسطيني نوفل جموع مستقبليه لحظة الإفراج عنه، عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل.

وانطلق موكب المستقبلين إلى رام الله، حيث سيتوقف أولا عند ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لقراءة الفاتحة، قبل أن يتوجه إلى مسقط رأس الأسير المحرر قرية راس كركر لإقامة حفل استقبال شعبي له.