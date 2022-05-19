شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى المنتخب يجتمع مع الرئيس المنتهية ولايته فى القصر الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس الصومالى المنتخب حسن شيخ محمود، اليوم، الخميس، في القصر الجمهوري مع الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو وفقا للوكالة الصومالية الوطنية للأنباء.

وتبادل الرئيسان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد، ولا سيما الأمن والاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى الاستعدادات لتنصيب رئيس الجمهورية.

وفاز حسن شيخ محمود برئاسة الصومال فى انتخابات يوم الأحد الماضى، وأدى اليمين الدستورية الدستورية في قاعدة عسكرية بمطار مقديشو الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة.، ليصبح بذلك الرئيس العاشر في تاريخ البلاد.

وفى أول خطاب له أمام البرلمان ، تعهد حسن شيخ محمود، بالعمل على تقريب المسافات بين الصوماليين وأنه لن يحدث انتقام من أنصار النظام السابق.

وأكد أنه سيقود البلاد وفق قوانين ودستور البلاد، وسيتم حل جميع الخلافات في دائرة القانون، معربا عن سعيه فرض استقرار سياسي يخدم مصلحة البلاد والمضي قدما.

وقدم الرئيس الجديد حسن شيخ محمود شكره وتقديره لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الذي قاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك لجان الاقتراع.