شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ ميشال عون بنجاح الانتخابات اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس لبنان العماد ميشال عون و رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، أعرب خلالهما عن خالص تهانيه بنجاح عملية الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. وفق "الأنباء الكويتية" .



كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس عون ونجيب ميقاتي عبر خلالهما عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح عملية الانتخابات النيابية التي شهدتها الجمهورية اللبنانية، كما بعث الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

في سياق آخر، احتفل في قصر بيان بتسلم نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير سعيد شعيب موسى سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة والسفيرة استر توردا سفيرة لجمهورية هنغاريا والسفير يونس عبدالكريم سفيرا لجمهورية مالاوي، وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.