شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شروط الحج لمواطنيها هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ضوابط الحج لمواطنيها لموسم الحج القادم الحج، ووفق التعميم فهناك اشتراطات استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات ستعتمدها وزارة الصحة السعودية . وفق"القبس" الكويتية.

ووفق وزارة الأوقاف فإنه يشترط تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أُخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة، أنه يجب ارتداء الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في الأماكن المغلقة والمفتوحة، إضافة إلى شرط الحصول على تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، خلال فترة تواجد الحجاج في الأراضي السعودية، كما لفت التعميم إلى أن الحج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاماً فقط.

ومن جهة ثانية ، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، قد أعلنت عن اشتراطات الحج لهذا العام .

وتأتي هذه الاشتراطات استجابة لما أعلنته المملكة من ضوابط لموسم حج هذا العام، وتشمل الاشتراطات أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الفريضة، ويقتصر الحج على الفئة العمرية أقل من 65 عاماً، وأن يكون حاصلاً على اللقاحات المعتمدة والجرعة الداعمة، كما تشمل الاشتراطات تقديم نتيجة فحص سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، وأن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط من المسجلين في النظام الإلكتروني للحج والمحدثة بياناتهم سابقاً.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الاشتراطات المعلنة تأتي دعماً لاستراتيجية القيادة الرشيدة، والرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم. ودعت الهيئتان حجاج بيت الله الحرام إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.