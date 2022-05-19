شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق لجنة المشاورات السياسية الجزائرية - السعودية برئاسة وزيرى الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية - السعودية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة، قد أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد الجانبان على توافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا العربية والإقليمية والدولية، وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين.