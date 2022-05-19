شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية يلتقى مسئول الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو على، والمسؤول عن قطاع فلسطين والأراضى المحتلة، فى مقر الأمانة العامة، رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا، والوفد المرافق له.

وقدّم باتريك جوشا شرحاً لوظائف ومهام البعثة في مُراقبة خطوط الهدنة في مناطق عملياتها في الشرق الأوسط، وما تُقدّمه الهيئة من تقارير وأعمال تنسيق ومُتابعة لمهام فرق وبعثات حفظ السلام الدولية في المنطقة.

وجرى فى الاجتماع تحليل وتقييم لمُختلف تلك المهام المُتمثلة فى مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومنع الحوادث المُنفردة من التصاعد ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتهم، وأثرها على الوضع الراهن، خاصةً في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس والجولان العربي السوري، كما تم التداول بآفاق تعزيز دور البعثة في ضوء المُستجدات والتطورات في المنطقة وأهمية استمرارها في أداء المهام الموكلة إليها.