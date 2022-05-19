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إلزام سائقى الأجرة بالسعودية بزى موحد من 12 يوليو وغرامة 500 ريال للمخالفين

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ المملكة العربية فى يوليو المقبل، تطبيق قرار الزى الموحد لسائقي سيارات الأجرة؛ وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة؛ بهدف رفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وفق"سبق".

 

ويلزم القرار شركاتِ الأجرة بتوفير زي موحد للسائقين، معتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بلبس الزي أثناء تأدية العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

 

ووفقًا للائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة، ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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