شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر إقليمى حول الملكية الفكرية بالتعاون بين الجامعة العربية و"ويبو" فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عبد العزيز مستشار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، إن المنظمة ستنظم اجتماعا إقليميا افتراضيا بالتعاون مع جامعة الدول العربية في يونيو المقبل حول الشركات الناشئة والملكية الفكرية بمشاركة قطاع كبير من الشباب ورواد الأعمال.

وأضاف خلال الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، أن الشباب هم عماد المستقبل وبالتالي ينبغي دعمهم فيما يتعلق بالابتكار، موضحا أن هذا هو الهدف الرئيسي الذى تحمله على عاتقها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف أن المنطقة العربية تمثل أولوية كبيرة للمنظمة، والتي تعمل دائما على زيادة الوعي لدى شبابها لادراك قيمة الابتكار والاحتفاظ بحقوقهم في الملكية الفكرية، مؤكدا أن الحكومات لها دور هام في هذا الإطار.

واعتبر ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال الاحتفال المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن التعاون مع الجامعة العربية كانت أحد أهم أهداف المنظمة الدولية من أجل زيادة العمل على هذا الملف في المنطقة العربية، موضحا أنها أطلقت حملات لتوعية الشباب بأهمية الملكية الفكرية وتشجيعهم على العمل والابتكار.

وأضاف، أن المنظمة تعمل على تقديم الدعم الفني للدول العربية لتطبيق مشروع إدخال سياسات الملكية الفكرية في الجامعات، بهدف الحفاظ على حقوق المخترعين والمبتكرين من الشباب العربي، وهو ما تم تطبيقه في المغرب والجزائر، وجاري حاليا تطبيقه بمصر والأردن.

وركزت المنظمة كذلك على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب المستشار، خاصة وان غالبية القائمين على تلك المشروعات من الشباب، بالاضافة الى تشجيعهم على المشاركة في المعارض الدولية وتقديم الميداليات لهم ودروع المنظمة، ومساعدتهم على تسويق اعمالهم