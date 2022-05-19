شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يوافق على إقالة محافظ صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب العراقى برئاسة محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبورى.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان صحفي : أن مجلس النواب صوت على إقالة محافظ صلاح الدين بالأغلبية المطلقة".

من جهة أخري، حذرت النائبة عن الكتلة الصدرية العراقية مها الدوري، من عواقب عدم إقرار البرلمان لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية خلال الفترة القادمة.

وقالت الدوري ـ حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ إن الشعب العراقي قد يواجه خطر المجاعة بسبب عدم إقرار قانون "الأمن الغذائي"، منتقدة في الوقت ذاته قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية هذا القانون.

ونبهت إلى ضرورة سماع صوت الشعب في البرلمان وإقرار قانون الدعم الطارئ في ظل وجود نقص شديد في المواد الغذائية في البلاد.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أنهى فيه مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وترى القوى السياسية العراقية المؤيدة لمشروع القانون إنه يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أجلت، يوم السبت الماضي ، انعقاد جلستها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على هذا القانون، بسبب وجود خلافات بشأنه.