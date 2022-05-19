شكرا لقرائتكم خبر عن والد الفنانة اللبنانية بريجيت ياغى ينجو من رصاصة طائشة فى منطقة الحدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي المقيمة حاليا في كندا، مساء الأربعاء، تعرض سيارتها لإطلاق نار مصدره رصاص متفلت قرب منزلها في منطقة الحدت، على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى كسر زجاجها.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت ياغي إن والدها الفنان اللبناني عبدو ياغي، أرسل لها صورا من بيروت لسيارتها ظهر من خلالها الزجاج المكسور، والرصاصة الطائشة داخل المركبة.

وعلقت بريجيت على الصورة قائلة "هذا غير مقبول أبدا. من الجيد أنه لم يكن هناك أحد في السيارة. الله ستر".

وقال والد بريجيت إنه "بمجرد أن أوقف سيارة ابنته التي كان يقودها قرب المبنى الذي يقطنه في منطقة الحدت، وبعد مرور دقائق معدودة، سمع أزيز رصاصة قوي دوى حيث ركن السيارة".

وأضاف ياغي "سرعان ما اكتشفت أن الرصاصة قد خرقت السيارة وكسرت الزجاج، وتخيل لي لو كنت لا زلت فيها. أحمد الله أنني نجوت من الرصاص المتفلت بأعجوبة".